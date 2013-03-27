专栏节选：股市透露的全球经济讯息--今周刊「老谢开讲」

国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月28日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○○八年美国因次级房贷引爆的金融海啸，雷曼兄弟公司宣告破产倒闭，ＡＩＧ接受政府纾困免于破产命运，花旗集团股价跌到○．九七美元，也不得不接受政府金援。在房地产泡沫吹破的金融危机中，美林被迫并入美国银行，富国银行接手华盛顿互惠银行，美国投资银行大重组。美国危机总动员，看似一九二九年经济大萧条又将重视。
**柏南克以量化宽松扭转美国经济困局**
在危机中，美国道琼指数从一四一九八．一点的最高点，狠狠跌到六四六九．九五点。全球股市也在美股大跌声中出现崩跌景象。最惨的如中国上海Ａ股从六四二九．二八四点惨跌到一七四九．○一六点，跌幅高达七二．八％。台股也从九八五九．六五点崩跌到三九五五．四三点。
金融海啸让全球经济惨遭痛击。美国联准会主席柏南克以量化宽松为主要手段，全力扭转美国经济困局。在柏南克一招印钞票救经济的政策下，美国股市连年上涨。去年美股上涨七．二八％，今年以来，美股又屡创新高，到三月二十五日为止，道琼指数收在一四四四七．七五点，今年以来又上涨一○．二五％。
今年以来，美国四大指数涨势抢眼，Ｓ＆Ｐ五○○指数上涨八．七九％，那斯达克上扬七．一四％，费城半导体指数上涨一一．七四％。值得一提的是，道琼指数再度写下一四五六三．七五点的历史新高。换句话说，美股只靠柏南克一招印钞票救经济，就重返○八年以前的荣耀。
过去，我们在经济学教科书上学到的理论，一个国家不可能靠印钞票就救起一国经济，不过柏南克在美国进行的实验，似乎胜券在握。首先是他大印钞票，全世界并没有出现通膨现象。过去资金一度炒作原物料，但是实体经济复苏并不显着，作为生产用的原物料非但涨幅有限，且跌幅更惊人。例如镍价天价在○七年的五一八○○美元，如今在一六○○○美元左右，只有天价三分之一；铝、铅、锌都到达三千多美元，如今都在二千美元惨况。最重要的是美国全力开发页岩气，让油价离○七年创下的一四七．二七美元天价愈来愈远，ＣＲＢ（商品期货价格指数）目前在三○○左右，也与○七年的四七三．九七有一大段距离。柏南克印钞票，通膨没有发生，让他的ＱＥ︵量化宽松货币政策︶经济学取得关键胜利。
其次是，美国大量印出来的钱，一部分跑到黄金避险，但绝大多数跑进银行的债券部位。这些年来债市多头，债券成了最大吸金部队，等于钱进银行体系，直接改善了银行的财务报表，让银行从金融海啸的死亡幽谷走了出来。
例如，美国银行（ＢＡＣ）在海啸前股价五十五．○八美元，惨跌到二．五三美元，如今涨回至一二．九四美元，虽距天价甚远，但至少从谷底涨了四倍。最具代表性的是高盛，海啸前从二五○．七美元惨跌到四十七．四一美元，如今又涨回到一五九美元。巴菲特独锺的富国银行，海啸前从四十四．六八美元惨跌到七．八美元，如今涨回到三十八．二美元，是全美第一家市值重返二千亿美元的大型银行。波动最大的是花旗集团，海啸前从五十七美元惨跌到○．九七美元，重组后又写下四十七．九二美元高价。花旗重新站起来，可以看出美国经历海啸冲击，重新再站起来的力道。
**东协与中南美洲国家，股市表现强劲**
那么以美股为基准，把○七、○八年海啸前各国股市创下的高峰拿来与目前的股价相较，美国道琼指数在三月二十五日写下一四五六三．七五点的历史天价，超越○七年一四一九八．一点的高点，美国股市是重返海啸前荣耀最具代表性的国家。
总体扫描有哪些国家的股市表现比美国更强，答案都在东协与中南美洲。这些年靠着量化宽松，成熟国家经济体表现炯炯有神，但繁荣十年的金砖四国威力减弱，股市频频大涨都在东协国家。
先从东协市场看起，菲律宾股市今年写下六八六七．一点的历史天价，今年以来股价上涨一三．五％，而这个新天价位置，比起○八年创下的三八九六．七四点，又高出七六％。泰国今年创下九四年以来新天价一六○一．三点，而这也比○七年写下的九二四．七点，又高出七三％。印尼股市今年创下四九○四．四七七点天价，这也比○八年创下的二八三八．四八点的高价又高出七二．七九％。东协国家还有马来西亚，都比海啸前的高价更高，代表这五年当中，虽然经历了美国金融海啸、欧债危机袭击，但是东协国家经历了九七年金融风暴重击后重新又站起来。
其他具代表性的如东欧的土耳其，这次涨到八六七八七．一五点，这也比起○七年五八八六四．三四点，又多出四七％。非洲的南非，中南美洲的墨西哥，都比○七年高价又更上一层楼。最传奇的则是委内瑞拉股市，从○八年的三二七五○点大涨到六三．八四万点，成为全世界最不可思议市场的代表作。这些频创新高的股市，都代表他们经历了金融海啸、欧债危机撞击，仍然屹立不摇的国度，这些国家都算是强势的市场。
再往下看，距离○七、○八年天价很近的市场，我们也可以找到类似德国、英国的例子。德国今年写下八○七四．四七点的海啸以来高价，距离○七年海啸前的历史天价八一五一．五六点，只相差七十七．○九点，德国股市展现强劲的「姿态」，足堪媲美道琼，显示在欧债危机中，德国强大国力在欧元贬值中不断奋起。
在欧元区外的英国，从股市的表现也可以看出英国的不平凡，英国股市今年创下六五三三．九九点的海啸后新高，距海啸前的六七五四．一点，也只相差二二○．一一点，也算是强势市场。欧洲强势市场，英国与德国最具代表性，相对来看，法国显得弱势，目前法国ＣＡＣ指数在三七二七．九八点，还没能超越一一年创下的四一六九．八七点高点，而且，离海啸前的六一六八．一五点还很远。从股市的表现来看，北欧国家表现相对好，像丹麦股市已超越○七年写下的五一九．二六点，成为欧洲股市第一个创历史高点的国家。挪威股今年写下四四六．八三点的高点，也与○八年历史高点四六三．三九点相去不远。
**金砖四国面临的挑战不小**
金砖四国是○一年高盛欧尼尔擘画下，四个最亮眼的国度，如今回头检视一下，今年都出现颓势。今年以来，巴西股市惨跌九．一七％，跌幅惨重。这次俄罗斯受到塞普勒斯冲击很大，很多俄罗斯富豪存款遭到冻结减记，损失惨重，痛骂塞普勒斯一天就毁灭自己的国家。今年俄罗斯股市回档五．一六％，印度股市也下跌三．八三％，只有中国是小涨格局，显然金砖四国奔驰四年，未来恐有艰难调整的路要走。
如果检视金砖四国在近五年来的表现，更加可以看出各国面临的挑战都不小。例如，巴西股市在海啸前留下七三九二○．二九点的历史高点，如今巴西股市在五四八七三．一二点，距离五年前历史高峰相差将近二万点，显然原物料回跌，对巴西经济冲击很大。油价下跌，对俄罗斯冲击也十分之大。○八年俄罗斯股市高点是二四九八．一点，如今是一四五八．八点，剩下高档一半多。
不过巴西与俄罗斯是在金砖四国的中间，金砖四国中最接近○七、○八年高点的是印度。印度股市○八年高点在二一二○六．七七点，一○年一度来到二一一○八．六点，差点又创了历史新纪录，目前指数在一八六八一．四二点，距离历史高点还算近，离得最远的反而是中国股市。
以上证为例，○七年上证指数最高写下六一二四．○四点的历史纪录，当时中国全民皆股，海啸后惨跌到一六六四．九二五点，这些年，美国股市靠印钞票力争上游，中国在海啸后也祭出四兆人民币救市。不过资金炒房不炒股，上证在○九年一度反弹到三四七八．○一点，此后节节走低，去年一度写下一九四九．四五七点的低价。如果说，美股频创新高是日正当中的代表，中国股市则是处在谷底的代表作。
目前这种距离海啸前位置很远的股市，大都是经济惨遭重击的国家，例如，冰岛股市在海啸前一度写下九八七二点的历史高点，如今徘徊在五、六百点。这次出问题的塞普勒斯股市，○八年最高是五九七四．九一点，如今最低只有八十三．一二点；希腊股市在海啸前写下五三三四．五点高点，后来惨跌到四七一．三五点；西班牙在海啸前最高是一六○四○．四点，最惨只有六七○二．六点，义大利高点在四四三六四点，一月时最高只有一七九八三点，可见股价会说话，欧猪国家即使稳住局面，但股市已经很难回到从前。
**台股积弱不振，经济调整不出好架构是主因**
从这个现象，我们进一步来看芬兰这个国家。芬兰曾经是北欧的模范生，芬兰股市在○八年一度写下一二六九六．二九点的历史高点，芬兰经济过去与诺基亚有很深的连结，海啸前，诺基亚仍是全世界最大手机厂，但海啸后，苹果、三星崛起，诺基亚节节败退。诺基亚股价在欧洲从六十五欧元狂跌到一．四六欧元，诺基亚受挫，芬兰经济大受影响。芬兰股市在海啸后一度大跌到四○二八．四一点，目前在六一九三．八三点，大约只有○八年高点的一半，痛失诺基亚的芬兰，一度期待愤怒鸟扭转颓势，但愤怒鸟的效应似乎还未充分显现。
台湾的情况与芬兰有点同病相怜。○七年海啸前，台股指数最高涨到九八五九．六五点，那一年台股单日最大成交值达三二一五亿元，但是海啸袭来，台股一度惨跌到三九五五．四三点，此后台股一度涨到九二二○．六九点，目前的位置在七八○○点左右。最严重的是成交值明显式微，以目前台股的位置来看，距○七年高点大约二○○○点左右，在全球股市算是弱势市场。
台股这五年积弱不振，一方面受证所税压迫，资金出走，成交量每况愈下，但台湾经济这五年调整不出好的架构也是主因。台湾眼前的困局，至少有几项必须面对，一是台湾发展品牌的困境，宏碁在ＰＣ领域节节败退，hTC在智慧型手机败北，都让台湾经济力受损；二是台湾代工产业受制于中国工资高涨，压力正与日俱增中，鸿海是典型代表；三是台湾的金融业，过去五年什么事都没做，如今快速丧失竞争力；四是台湾的「四大惨业」，从ＤＲＡＭ、面板、太阳能、ＬＥＤ纷纷带给台湾压力，台湾ＤＲＡＭ几乎完全退出市场，面板业压力仍大，太阳能则看谁撑得久，ＬＥＤ看中国的杀价竞争，看起来都不轻松；五是台湾的传统产业如台塑集团、中钢、台玻压力也都浮现，这些问题接踵而至，若非这两年台积电撑起半边天，台湾的情况恐怕会更加雪上加霜。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.
2.以上评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 林高丽)
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