专栏节选：台湾生技业不是烟雾弹--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 很多人在问，生技是否会是下一个泡沫？这个问题还真有趣，因为，在泡沫被戳破之前，我们几乎看不到它的存在。如果我们可以预见泡沫，就会想办法避开，于是泡沫也不会成形。当前投资人所担忧的，无非是生技股的高股价评价，以及这波涨幅过大。这的确是泡沫的特性，但这也是新兴产业快速崭露头角的特性。

就我观察的角度，早在十年前，台湾就将生技视为下一波快速成长的新兴产业，但到现在才大放异彩的原因，就台湾而言，要自行发展一个全新的产业相当困难，必须仰赖美国、欧洲或日本这种大型经济体才得以竟其功，台湾的生技业源自美国及欧洲。

由标准普尔生技类股指数来看，自二○○○年开始飙涨，接着沉寂多年，去年又开始狂飙。若再看其类股的本益比可以发现，二○○○年及○一年生技类股本益比高达七十倍，随后慢慢向下修正，直到大约二十倍左右才止跌。

这有两个涵义，一是美国生技产业大约在十三年前开始蓬勃发展，现在差不多到了台湾要跟进的时候了。其次，更重要的是，在股价与评价激增后，股价不必然会崩跌。就美国生技股而言，股价确实停滞数年，但本益比向下修正并非看坏后市，而是获利上扬，追上股价水准所致。因此，美国生技股才会有第二波的强劲走势。

台湾生技股另一项令人担忧的问题是，业者如何与规模远大于台湾的印度和中国制药公司竞争？

真相是，印度药厂无视于全球专利，而复制畅销专利药品，并在自家市场销售，才能扩大规模，并降低单位成本；一旦国际专利到期，他们便以极具优势的价格出口。

这种营运模式很适合量大、毛利低的药品，但这也惹毛了美国食品暨药物管理局（ＦＤＡ）。ＦＤＡ最近针对「现行药品优良制造规范（cGMP）」，拉高药品制造标准，部分原因是为了让较低品质的印度药商退出出口市场，其连锁反应已为台湾生技公司创造出意外的机会，不仅减缓来自印度的竞争，同时也造成某些类型药品全球性的短缺，大部分是无菌注射针剂。

台湾多数业者的设备新颖，经营阶层多是载誉归国的生技工程师，也在美国相关领域工作很长一段时间，因此要符合cGMP标准并非难事。

至于中国的竞争对手，他们的国内市场规模够大，成长又极快速，眼前根本不会想到出口市场。事实上，如果他们试图拉高生产品质，以符合cGMP标准，则很可能因为成本上升而被踢出获利丰硕的国内市场。

最后，专利悬崖（即专利大量到期）肯定有所助益，但台湾业者并不打算投入全球明星级的药品，比方立普妥或威而钢的制造，那是印度同业玩的游戏。台湾生技公司大多专注在进入障碍高的癌症用药。由此看来，台湾的生技业不是烟雾弹，他们可是来真的！(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.