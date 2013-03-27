专栏节选：台湾生技业不是烟雾弹--今周刊「谷月涵看台湾」

国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 很多人在问，生技是否会是下一个泡沫？这个问题还真有趣，因为，在泡沫被戳破之前，我们几乎看不到它的存在。如果我们可以预见泡沫，就会想办法避开，于是泡沫也不会成形。当前投资人所担忧的，无非是生技股的高股价评价，以及这波涨幅过大。这的确是泡沫的特性，但这也是新兴产业快速崭露头角的特性。
就我观察的角度，早在十年前，台湾就将生技视为下一波快速成长的新兴产业，但到现在才大放异彩的原因，就台湾而言，要自行发展一个全新的产业相当困难，必须仰赖美国、欧洲或日本这种大型经济体才得以竟其功，台湾的生技业源自美国及欧洲。
由标准普尔生技类股指数来看，自二○○○年开始飙涨，接着沉寂多年，去年又开始狂飙。若再看其类股的本益比可以发现，二○○○年及○一年生技类股本益比高达七十倍，随后慢慢向下修正，直到大约二十倍左右才止跌。
这有两个涵义，一是美国生技产业大约在十三年前开始蓬勃发展，现在差不多到了台湾要跟进的时候了。其次，更重要的是，在股价与评价激增后，股价不必然会崩跌。就美国生技股而言，股价确实停滞数年，但本益比向下修正并非看坏后市，而是获利上扬，追上股价水准所致。因此，美国生技股才会有第二波的强劲走势。
台湾生技股另一项令人担忧的问题是，业者如何与规模远大于台湾的印度和中国制药公司竞争？
真相是，印度药厂无视于全球专利，而复制畅销专利药品，并在自家市场销售，才能扩大规模，并降低单位成本；一旦国际专利到期，他们便以极具优势的价格出口。
这种营运模式很适合量大、毛利低的药品，但这也惹毛了美国食品暨药物管理局（ＦＤＡ）。ＦＤＡ最近针对「现行药品优良制造规范（cGMP）」，拉高药品制造标准，部分原因是为了让较低品质的印度药商退出出口市场，其连锁反应已为台湾生技公司创造出意外的机会，不仅减缓来自印度的竞争，同时也造成某些类型药品全球性的短缺，大部分是无菌注射针剂。
台湾多数业者的设备新颖，经营阶层多是载誉归国的生技工程师，也在美国相关领域工作很长一段时间，因此要符合cGMP标准并非难事。
至于中国的竞争对手，他们的国内市场规模够大，成长又极快速，眼前根本不会想到出口市场。事实上，如果他们试图拉高生产品质，以符合cGMP标准，则很可能因为成本上升而被踢出获利丰硕的国内市场。
最后，专利悬崖（即专利大量到期）肯定有所助益，但台湾业者并不打算投入全球明星级的药品，比方立普妥或威而钢的制造，那是印度同业玩的游戏。台湾生技公司大多专注在进入障碍高的癌症用药。由此看来，台湾的生技业不是烟雾弹，他们可是来真的！(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。
路透3月27日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国总统特朗普推行的医保法案在众议院受挫，引发对于他 推进减税和财政支出政策前景的担忧。 美国总统特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改 革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。 他“废止”奥巴马医保法案的举措未能获得足够的支持，这让人担忧共和党有效执政的能力。 “特朗普推动改革医保法案失败，导致今日区域市场出现好坏不一的反应，”马尼拉As iasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。 “因此我们正等待一些情事发展，之后才会回到这些市场。” 美国所遭遇的政治挫折引发资金涌入黄金 等避险资产。美元重挫之后，金价上涨 超过1%至一个月高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 新加坡股市 收低0.5%，结束两日上涨，地产和工业股领跌。 菲律宾股