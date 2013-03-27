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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 15:30 BJT

更新版-菲律宾评级：信贷评级被上调至投资级，首次从惠誉获得该评级

(新增评级上调原因等内容)

路透马尼拉3月27日 - 菲律宾信贷评级周三被惠誉上调至投资级，为首次从惠誉获评投资级。惠誉此举预计将推动菲律宾投资并提升其长期经济增长潜能。

上调评级是惠誉对菲律宾政府一系列努力的认可，包括推动财政可持续性、遏制腐败与增加基础设施支出。相比之下，西方则有越来越多大得多的经济体正竭力避免评级下调。

惠誉发布声明称，“菲国的对外资产负债情况比一些‘A’评级国家都好，更不用说与'BB'及'BBB'评级的国家相比了，”其并补充说，资金汇回所支撑的持续经常帐盈余使菲律宾获得了净对外债权人地位。(完)

浏览市场反应，请点选 (编译 隋芬; 审校 白云)

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