更新版-菲律宾评级：信贷评级被上调至投资级，首次从惠誉获得该评级

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(新增评级上调原因等内容)
路透马尼拉3月27日 - 菲律宾信贷评级周三被惠誉上调至投资级，为首次从惠誉获评投资级。惠誉此举预计将推动菲律宾投资并提升其长期经济增长潜能。
上调评级是惠誉对菲律宾政府一系列努力的认可，包括推动财政可持续性、遏制腐败与增加基础设施支出。相比之下，西方则有越来越多大得多的经济体正竭力避免评级下调。
惠誉发布声明称，“菲国的对外资产负债情况比一些‘A’评级国家都好，更不用说与'BB'及'BBB'评级的国家相比了，”其并补充说，资金汇回所支撑的持续经常帐盈余使菲律宾获得了净对外债权人地位。(完)
浏览市场反应，请点选 (编译 隋芬; 审校 白云)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。