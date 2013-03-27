《汇市简讯》美元/披索下挫，菲律宾央行从40.85开始买入美元

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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* 美元/披索下挫至40.83，此前惠誉上调菲律宾评级
* 菲律宾央行从40.85开始买入美元，以阻止美元下跌
* 40.80料有更强支撑
* 美元/披索最新报40.83-40.86，交投区间为40.83-41.05 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。