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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 15:26 BJT

《汇市简讯》美元/披索下挫，菲律宾央行从40.85开始买入美元

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* 美元/披索下挫至40.83，此前惠誉上调菲律宾评级

* 菲律宾央行从40.85开始买入美元，以阻止美元下跌

* 40.80料有更强支撑

* 美元/披索最新报40.83-40.86，交投区间为40.83-41.05 (完)

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