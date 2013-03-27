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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,137亿韩元，连续第10个交易日卖超

路透首尔3月27日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,137亿韩元，为连续第10个交易日卖超，期间累计卖超2.651万亿(兆)韩元(约合24.0亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月27日 -213.7 366.3 -153.4

3月26日 -34.6 103.7 -85.8

3月25日 -91.0 159.8 -62.7

3月22日 -331.7 216.9 118.1

3月21日 -271.3 15.0 254.1

3月20日 -374.5 94.1 274.0

3月19日 -181.0 93.6 65.3

3月18日 -357.3 150.1 204.2

3月15日 -576.0 244.4 315.7

3月14日 -219.9 -42.9 255.1

3月13日 5.7 -69.2 66.5

3月12日 -90.0 -35.7 123.3

3月11日 -207.2 378.0 -164.8

3月 8日 -3.2 75.5 -72.1

3月 7日 -51.4 -103.5 149.2

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本月以来 -2,463.1 1,210.5 1,219.2

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今年以来 -2,795.1 2,549.0 530.6

---------------------------------------------(完)

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