表格：外资在韩国股市卖超2,137亿韩元，连续第10个交易日卖超

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透首尔3月27日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,137亿韩元，为连续第10个交易日卖超，期间累计卖超2.651万亿(兆)韩元(约合24.0亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月27日 -213.7 366.3 -153.4
3月26日 -34.6 103.7 -85.8
3月25日 -91.0 159.8 -62.7
3月22日 -331.7 216.9 118.1
3月21日 -271.3 15.0 254.1
3月20日 -374.5 94.1 274.0
3月19日 -181.0 93.6 65.3
3月18日 -357.3 150.1 204.2
3月15日 -576.0 244.4 315.7
3月14日 -219.9 -42.9 255.1
3月13日 5.7 -69.2 66.5
3月12日 -90.0 -35.7 123.3
3月11日 -207.2 378.0 -164.8
3月 8日 -3.2 75.5 -72.1
3月 7日 -51.4 -103.5 149.2
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本月以来 -2,463.1 1,210.5 1,219.2
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今年以来 -2,795.1 2,549.0 530.6
---------------------------------------------(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。