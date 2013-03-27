《汇市简讯》欧洲开盘：日圆遭遇卖压

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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* 美元/日圆上涨0.28%，欧元/日圆上涨0.21%，欧元/美元持平，亚洲股市持坚
* 东京市场上投资者买进美元/日圆和交叉盘，卖盘多为逢高出脱
* 有关日本央行政策举措的预期主导了市场。惠誉将菲律宾评等上调到投资级
* 欧洲今日将迎来诸多数据和事件：意大利公债标售，西班牙、意大利和瑞典发布零售销售数据，欧元区景气指数，英国第四季GDP终值
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。