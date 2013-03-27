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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 15:30 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日圆遭遇卖压

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* 美元/日圆上涨0.28%，欧元/日圆上涨0.21%，欧元/美元持平，亚洲股市持坚

* 东京市场上投资者买进美元/日圆和交叉盘，卖盘多为逢高出脱

* 有关日本央行政策举措的预期主导了市场。惠誉将菲律宾评等上调到投资级

* 欧洲今日将迎来诸多数据和事件：意大利公债标售，西班牙、意大利和瑞典发布零售销售数据，欧元区景气指数，英国第四季GDP终值

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