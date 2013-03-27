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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 18:19 BJT

表格：欧元区3月经济景气指数降至90.0，低于预期--欧盟执委会

路透布鲁塞尔3月27日 - 欧盟执委会周三公布：

* 欧元区3月消费者通胀预期指数为18.8,2月为18.7

* 欧元区3月消费者信心指数为负23.5,2月修正后为负23.6

* 欧元区3月企业景气指数为负0.86(路透预估为负0.8)，2月修正后为负0.72

* 欧元区3月经济景气指数降至90.0(路透预估为90.4)，2月修正后为91.1

欧元区

3月 2月 1月

经济景气 90.0 91.1 89.5

工业 -12.5 -11.3 -13.8

服务业 -6.7 -5.3 -7.7

消费 -23.5 -23.6 -23.9

零售贸易 -17.6 -16.1 -15.5

建筑 -30.3 -29.7 -28.5

生产者通胀预期 -1.8 0.6 2.3

消费者通胀预期 18.8 18.7 21.8

企业信心 -0.86 -0.72 -1.08(完)

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