表格：欧元区3月经济景气指数降至90.0，低于预期--欧盟执委会

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透布鲁塞尔3月27日 - 欧盟执委会周三公布：
* 欧元区3月消费者通胀预期指数为18.8,2月为18.7
* 欧元区3月消费者信心指数为负23.5,2月修正后为负23.6
* 欧元区3月企业景气指数为负0.86(路透预估为负0.8)，2月修正后为负0.72
* 欧元区3月经济景气指数降至90.0(路透预估为90.4)，2月修正后为91.1
欧元区
3月 2月 1月
经济景气 90.0 91.1 89.5
工业 -12.5 -11.3 -13.8
服务业 -6.7 -5.3 -7.7
消费 -23.5 -23.6 -23.9
零售贸易 -17.6 -16.1 -15.5
建筑 -30.3 -29.7 -28.5
生产者通胀预期 -1.8 0.6 2.3
消费者通胀预期 18.8 18.7 21.8
企业信心 -0.86 -0.72 -1.08(完)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。