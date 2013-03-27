韩国汇市：韩元兑美元走软，朝鲜战争言论令市场承压

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
市场上见到一些外国投资者将资金汇回其国内；与此同时，境外人士正押注美元兑韩元将上涨。部分进口商趁近日美元兑韩元疲软时买进美元。
“有些传言称市场上些和派息相关的美元需求，”当地一交易员并表示，周三盘中出口商没有大量的美元卖盘。
韩债在偏淡交投中小幅上涨，市场仍有韩国央行4月将降息的臆测。6月三年期公债期货 小涨0.02点至106.88。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,111.6 1,105.7
日圆/韩元 11.7289/394 11.7346/416
韩国公债期货 * 106.88 106.86
五年期公债收益率 2.65% 2.66%
三年期公债收益率 2.58% 2.58%
韩国综合股价指数 1,993.44 1,983.70
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* 为三年期公债近月期约报价 。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/张若琪 审校 隋芬/高琦)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。