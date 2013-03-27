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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 15:54 BJT

韩国汇市：韩元兑美元走软，朝鲜战争言论令市场承压

市场上见到一些外国投资者将资金汇回其国内；与此同时，境外人士正押注美元兑韩元将上涨。部分进口商趁近日美元兑韩元疲软时买进美元。

“有些传言称市场上些和派息相关的美元需求，”当地一交易员并表示，周三盘中出口商没有大量的美元卖盘。

韩债在偏淡交投中小幅上涨，市场仍有韩国央行4月将降息的臆测。6月三年期公债期货 小涨0.02点至106.88。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,111.6 1,105.7

日圆/韩元 11.7289/394 11.7346/416

韩国公债期货 * 106.88 106.86

五年期公债收益率 2.65% 2.66%

三年期公债收益率 2.58% 2.58%

韩国综合股价指数 1,993.44 1,983.70

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* 为三年期公债近月期约报价 。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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