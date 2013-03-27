韩国汇市：韩元兑美元走软，朝鲜战争言论令市场承压

市场上见到一些外国投资者将资金汇回其国内；与此同时，境外人士正押注美元兑韩元将上涨。部分进口商趁近日美元兑韩元疲软时买进美元。

“有些传言称市场上些和派息相关的美元需求，”当地一交易员并表示，周三盘中出口商没有大量的美元卖盘。