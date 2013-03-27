《汇市简讯》欧元/英镑在0.8500受阻

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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0735GMT
* 0.8500的卖单限制了欧元/英镑的上档走势
* 昨日高点在0.8499
* 塞浦路斯相关疑虑继续令欧元承压
* 支撑位在0.8473(亚洲盘低点)，0.8461(昨日低点)和0.8450
* 0.8450为0.8086-0.8815的50%回档位，0.8815为前次意大利选举僵局时触及的高点
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。