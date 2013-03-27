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市场报道 | 2013年 3月 27日 星期三 15:48 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8500受阻

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* 0.8500的卖单限制了欧元/英镑的上档走势

* 昨日高点在0.8499

* 塞浦路斯相关疑虑继续令欧元承压

* 支撑位在0.8473(亚洲盘低点)，0.8461(昨日低点)和0.8450

* 0.8450为0.8086-0.8815的50%回档位，0.8815为前次意大利选举僵局时触及的高点

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