更新版-日本股市：日经指数震荡收高，除息因素抑制涨势

隔夜乐观的美国房价和制造业数据,激发了对美国经济的乐观预期.

Ibayashi称，投资者目前聚焦日本央行4月3-4日的政策会议以及塞浦路斯和欧洲形势发展。

分析师表示，投资者乐观地认为，日本央行新领导层在首次政策会议中将出台刺激措施。

不过，他们预计市场可能仍担忧欧元区债务问题。

东证股价指数 在交投清淡中上涨0.2%，报1,046.47点，共有24.8亿股成交。上周单日成交均量为30.6亿股。

房地产公司股价上涨，因憧憬政府将采取刺激政策。三井不动产 上升3.5%，三菱地所 大涨3.3%。房地产板块 日内表现最为出众，扬升2.8%。

出口类股有涨有跌，夏普 挫跌4.1%，丰田汽车 和Nikon 分别跌0.2%和0.6%。Panasonic 跳涨5.2%，普利司通 上升2.4%。

“如果美元/日圆交投于95日圆上方，受出口类股的涨势带动，我们甚至可以看到指数将很快攀升至近期高位附近，”Shinkin Asset Management的基金经理Naoki Fujiwara表示。