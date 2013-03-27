更新版-日本股市：日经指数震荡收高，除息因素抑制涨势

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
隔夜乐观的美国房价和制造业数据,激发了对美国经济的乐观预期.
Ibayashi称，投资者目前聚焦日本央行4月3-4日的政策会议以及塞浦路斯和欧洲形势发展。
分析师表示，投资者乐观地认为，日本央行新领导层在首次政策会议中将出台刺激措施。
不过，他们预计市场可能仍担忧欧元区债务问题。
东证股价指数 在交投清淡中上涨0.2%，报1,046.47点，共有24.8亿股成交。上周单日成交均量为30.6亿股。
房地产公司股价上涨，因憧憬政府将采取刺激政策。三井不动产 上升3.5%，三菱地所 大涨3.3%。房地产板块 日内表现最为出众，扬升2.8%。
出口类股有涨有跌，夏普 挫跌4.1%，丰田汽车 和Nikon 分别跌0.2%和0.6%。Panasonic 跳涨5.2%，普利司通 上升2.4%。
“如果美元/日圆交投于95日圆上方，受出口类股的涨势带动，我们甚至可以看到指数将很快攀升至近期高位附近，”Shinkin Asset Management的基金经理Naoki Fujiwara表示。
分析师表示，由于当前财年即将结束，涨势似乎已经停歇，不过长期来看日本市场仍然偏多。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。