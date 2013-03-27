中港股业绩：中国人寿去年净利同比下降40%，偿付能力明显提升

路透香港3月27日 - 按市值计全球最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司 周三公布，去年净利同比下降40%，主要受累于资本市场持续低位运行，导致投资收益率下降和资产减值损失增加；不过因发行次级债，其偿付能力明显提升。

中国人寿在上海证券交易所公布的年报显示，2012年净利为110.61亿元人民币，上年同期则为183.31亿元。

在完成发行380亿元次级定期债务后，截至去年底中国人寿偿付能力充足率升至235.58%，2011年底则为170.12%。

“预期2013年度本公司资金基本能够满足保险业务支出以及新的一般性投资项目需求。”中国人寿董事长杨明生称，“同时，为推动公司未来发展战略的实施，本公司将结合资本市场情况进行相应的安排。”

期内该公司营业收入按年上升5.2%至4,054亿元。每股收益0.39元，建议派发末期股息每股0.14元。

中国人寿H股周三收跌0.24%，报20.7港元；其A股则升0.93%，报17.37元人民币。（完）

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