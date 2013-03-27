全球金市：金价料连续第四日下跌，美国经济数据良好限制避险需求

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1592.46 -6.13 -0.38 -4.90
现货银 28.23 -0.48 -1.67 -6.77
现货铂金 1568.25 -6.25 -0.40 2.17
现货钯金 758.68 -1.82 -0.24 9.64
COMEX期金 1591.60 -4.10 -0.26 -5.02 5735
COMEX期银 28.23 -0.45 -1.58 -6.63 6675
汇率
欧元/美元 1.2847
美元/日圆 94.73
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。