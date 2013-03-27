版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 16:08 BJT

全球金市：金价料连续第四日下跌，美国经济数据良好限制避险需求

------------------------0706GMT-------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1592.46 -6.13 -0.38 -4.90

现货银 28.23 -0.48 -1.67 -6.77

现货铂金 1568.25 -6.25 -0.40 2.17

现货钯金 758.68 -1.82 -0.24 9.64

COMEX期金 1591.60 -4.10 -0.26 -5.02 5735

COMEX期银 28.23 -0.45 -1.58 -6.63 6675

汇率

欧元/美元 1.2847

美元/日圆 94.73

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐