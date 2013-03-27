金属期市：美国经济数据支撑伦铜持稳，市场受中国需求温吞抑制

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
0709GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7619.25 -5.75 -0.08 -3.91
上海期铜 55560 -160 -0.29 -3.68
COMEX期铜 344.55 0.30 +0.09 -5.67
LME期铝 1913.25 1.25 +0.07 -7.62
上海期铝 14655 -50 -0.34 -4.50
LME期锌 1910.00 5.00 +0.26 -7.44
上海期锌 14835 -710 -4.57 -4.57
LME期镍 16830.00 50.00 +0.30 -1.89
LME期铅 2136.00 5.00 +0.23 -8.72
上海期铅 14540.00 -120.00 -0.82 -4.66
LME期锡 22950.00 -200.00 -0.86 -1.92
LME/上海套利价差^ -221
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 张若琪)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。