金属期市：美国经济数据支撑伦铜持稳，市场受中国需求温吞抑制

0709GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7619.25 -5.75 -0.08 -3.91

上海期铜 55560 -160 -0.29 -3.68

COMEX期铜 344.55 0.30 +0.09 -5.67

LME期铝 1913.25 1.25 +0.07 -7.62

上海期铝 14655 -50 -0.34 -4.50

LME期锌 1910.00 5.00 +0.26 -7.44

上海期锌 14835 -710 -4.57 -4.57

LME期镍 16830.00 50.00 +0.30 -1.89

LME期铅 2136.00 5.00 +0.23 -8.72

上海期铅 14540.00 -120.00 -0.82 -4.66

LME期锡 22950.00 -200.00 -0.86 -1.92

LME/上海套利价差^ -221

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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