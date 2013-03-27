中国债市：利率互换仍变化有限，下有阻力上有压力短期难破僵局

路透上海3月27日 - 中国人民币利率互换 周三变化有限，全球经济整体仍处缓慢复苏阶段，但诸如欧债问题等风险因素依旧萦绕，IRS当前下有阻力上有压力，短期难破僵局。

“这两天现券和(利率)互换都没怎么动，现在的预期偏中性。”上海一银行交易员称。

他指出，之前IRS曾有尝试下探的动作，不过都遭遇券商的阻击，“一跌下来，券商就买的比较凶，手里拿着高票息债，一旦收益率上去，损失就不小，所以有Hedge(对冲风险)的需求。”

不过他并认为，尽管塞浦路斯的危机暂时缓和，但欧洲债务问题的未来走向仍不清晰，这也将制约IRS的上行空间。

塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。

银行间资金市场周三早盘主要质押式回购加权利率多小幅上涨，七天回购利率则意外回落，然整体流动性并未发生异常变化，临近月末市场流动性依然较为宽松，料最后几天利率变化亦不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2014/ 3.3071 3.2350/ 3.3233 3.4667/ 3.5517 3.6517/ 3.7450 3.6667/ 3.9350 周二 3.2050/ 3.3017 3.2357/ 3.3214 3.4586/ 3.5471 3.6436/ 3.7329 3.6600/ 3.9180 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0036/+0.0054 -0.0007/+0.0019 +0.0081/+0.0046 +0.0081/+0.0121 +0.0067/+0.0170

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。