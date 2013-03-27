欧洲汇市：瑞郎兑美元走跌，塞浦路斯忧虑打压欧元

欧元仍受到塞浦路斯纾困案后续疑虑打压。投资人担心，塞国事件将立下先例，未来欧元区纾困协议中，银行存户及债券持有人可能被迫买单。

周一欧元集团主席迪塞尔布洛姆的谈话，引发这些疑虑。他称与塞浦路斯协议的援助计画将成为未来因应银行业危机的一个模式。他之后似乎有所改口，称塞浦路斯是一个特例，但已对欧元造成伤害。

“来自塞浦路斯及欧元区的最新消息，并未提供欧元/瑞郎大幅上扬的稳定基础，”瑞银经济分析师Reto Huenerwadel在一份报告中指出。

“考虑到那些相关问题一开始并未导致明显的避险流动，因此类似的价格波动也不令人意外。”

0752GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.2%，报0.9504瑞郎。

瑞郎兑欧元变动不大，报1.2191。(完)

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