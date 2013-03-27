表格：法国12年第四季GDP终值为萎缩0.3%，全年无增长

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透3月27日 - 法国国家统计局周三公布国民生产总值(GDP)数据，具体见下表。
季度 年度
12年 12年 12年 12年 2011 2012
第一季 第二季 第三季 第四季
总体GDP(%) -0.1 -0.1 0.2 -0.3 1.7 0.0
进口 -0.1 1.6 -0.2 -1.2 5.2 -0.3
家庭消费 0.2 -0.3 0.1 -0.1 0.2 -0.1
公共支出 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 1.4
投资 -1.0 0.3 -0.4 -0.8 3.5 0.0
-企业投资 -1.6 0.4 -0.6 -0.8 5.1 -0.5
-家庭投资 -0.5 -0.1 -0.1 -0.9 3.2 0.4
-公共投资 -0.7 0.6 -0.2 -0.8 -1.8 0.2
出口 -0.1 0.4 1.0 -0.6 5.5 2.5(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。