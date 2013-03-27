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市场报道 | 2013年 3月 27日 星期三 16:15 BJT

表格：法国12年第四季GDP终值为萎缩0.3%，全年无增长

路透3月27日 - 法国国家统计局周三公布国民生产总值(GDP)数据，具体见下表。

季度 年度

12年 12年 12年 12年 2011 2012

第一季 第二季 第三季 第四季

总体GDP(%) -0.1 -0.1 0.2 -0.3 1.7 0.0

进口 -0.1 1.6 -0.2 -1.2 5.2 -0.3

家庭消费 0.2 -0.3 0.1 -0.1 0.2 -0.1

公共支出 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 1.4

投资 -1.0 0.3 -0.4 -0.8 3.5 0.0

-企业投资 -1.6 0.4 -0.6 -0.8 5.1 -0.5

-家庭投资 -0.5 -0.1 -0.1 -0.9 3.2 0.4

-公共投资 -0.7 0.6 -0.2 -0.8 -1.8 0.2

出口 -0.1 0.4 1.0 -0.6 5.5 2.5(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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