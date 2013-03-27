英国个股：洲际集团在中国被仲裁赔偿业主1.5亿元，称将采取措施驳回裁定

路透上海3月27日 - 全球客房数最多的酒店集团--洲际集团 与中国一酒店业主的纠纷终于有了阶段性结果。洲际集团近日被上海仲裁机构裁定赔偿业主方1.5亿元人民币，因其在履行酒店管理义务方面存在违约。不过洲际集团周三发表声明称，将采取一切可能的法律措施驳回该裁定。

洲际集团在发给路透的一份声明中称，集团此前已向中国国际经济贸易仲裁委员会北京总会递交仲裁申请，反诉该业主违反管理合同，目前该反诉还未最终得到裁决。

其声明指出，“洲际酒店集团将采取一切可能的法律措施，驳回中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会的判决结果。”

洲际集团去年9月宣布停止对上海浦西洲际酒店的管理，随后该酒店的业主方向中国国际经济贸易促进委员会上海分会提起仲裁，要求洲际集团方赔偿因未能履行酒店管理合同义务等给中国业主方造成的经济损失。

据路透获得的材料，上海仲裁机构认为，洲际集团作为该酒店的管理人，始终未能完成约定的经营预算，与其未能建立起稳定的管理团队有关；另外该酒店部分员工的犯罪行为在一定程度了证明了酒店的日常管理存在较大的漏洞，该等情况发生亦损害了酒店的声誉，洲际未能根据管理合同的约定以国际高档酒店的运营者所预期具备的勤勉、技术及谨慎来管理饭店，其行为违反了合同项下管理人的管理义务。

上海仲裁机构裁定，洲际酒店需支付上海浦西洲际酒店的资产损失500万元；酒店建造成本损失8,300万元和空置期损失6,000万元；以及律师费和仲裁费用等，总计超过1.5亿元。该裁定为终审裁定。