更新版 1-中国汇市：中间价带动人民币收跌，尾盘现美元买盘打破平静市况

* 人民币即期收跌

* 中间价连续第二天走低

* 尾盘现美元买盘打破平静市况

* 但尚无法看到趋势性方向 (新增收盘报价和评论)

路透北京3月27日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价收跌。市场净结汇格局不变仍支撑人民币；不过，尾盘出现一波美元买盘，给平静的市况增加些许波澜，一定程度扩大市场交投区间，但市场尚未形成趋势性方向。

交易员并表示，最近人民币结汇压力较大，同时疑似央行干预又较为频繁，市场腾挪空间有限。加之央行操作节奏较为平稳，中间价变化也不大，导致整个市场整体死气沉沉。

“尾盘有购汇，仍然是大行出手，...今天(美元)上了20个点，算很大的波动了。”上海一外资行交易员称。

“后市要等央行一个态度。”北京一股份行交易员说，“个人的心态是，多不敢多、空也不敢空，客盘上虽然大的观点是看空美元，但是从市场当下的位置看，我又不敢做空美元，因为担心央行出手干预。”

华南一股份行交易员认为，从今天的中间价来看，央行应该还是以市场价6.21元这个底线为标杆来进行操作的，可能月底前都会维持在6.21元处的胶着行情。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2138 6.2110 -0.05%

中间价 6.2727 6.2715 -0.02%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 150 6.2120 6.2270

2013年来即期升贬值幅度 0.27% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,078

CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :31

1年期NDF 6.3004/41 6.2980

CNH即期 6.2078/92 6.2038

欧元兑美元周三跌至四个月低点，因对冲基金卖出，它们益发担忧欧元区未来的纾困案将令私人投资者遭遇严重损失。塞浦路斯救援计划让这种忧虑大大加深。

年内迄今，欧元兑美元已经跌去近3%，因欧元区债务危机再度引燃投资者的关注和担心。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

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