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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 07:59 BJT

台湾已公布经济指标--2013/3/28

经济指标                   时间        最新数据     前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             2月          -11.45%       +19.05%  r   4/23      --
 季调失业率                2月          4.16%           4.20%      4/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  2月          +2.97%         +1.13%  r   4/8       --
 外汇存底(亿美元)          2月底        4,040.8      4,065.57      4/3       --
 商品出口(y/y)             2月          -15.8%         +21.8%      4/8       --
 商品进口(y/y)             2月          -8.5%          +22.3%      4/8       --
 M2货币总计数(y/y)         2月          +3.53%         +2.99%      4/25      --
 外销订单(y/y)             2月          -14.5%         +18.0%      4/22      --
 经常帐盈余(亿美元)        第四季       +159.6         +118.9  r   5/20      --
 国际收支(亿美元)          第四季       +35.8           +37.0      5/20      --
 国内生产总值(GDP)         第四季       +3.72%         +0.73%  r   --        --
 重贴现率(%)               12月19日     1.875%         1.875%      3/28      1.875%
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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