两岸金融：台湾华南银行深圳分行获准开办全面性人民币业务

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月27日 - 在两岸银行监理平台会议(简称金银会)召开前夕，台湾华南金控 周三称，旗下华南银行深圳分行获准开办全面性人民币业务，为台资银行首家。
随着金银会即将召开，两岸互相释出善意，原本华南银行预计最快4月开办全面性人民币业务，未料抢先在3月底就火速获准开办，而台湾金管会也于昨日同意中国建设银行 筹设台北分行。
除了华南银行人民币业务传出好消息外，金管会官员表示，近期大陆银监单位已核准彰化银行昆山分行、国泰世华银行上海分行及第一银行上海分行筹备全方位人民币业务。
“预计本周五就正式推出全面性人民币业务服务。”一华南银行相关人士指。
另外，彰银 也称，今天已通过大陆银监单位验收，近日将可开办全面性人民币业务。
华南银行指出，在正式开办全面性人民币业务后，人民币往来对象将可由目前的限制性台资企业，大幅放宽至适用所有在大陆境内法人企业(台资、陆资及外资企业)及个人，其中包括台湾居民及外国人，惟中国大陆境内公民仅可吸收人民币100万元以上的定期存款。
华南金控今天收涨1.47%，报17.25台币，表现优于台湾加权指数 的0.48%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。