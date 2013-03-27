两岸金融：台湾华南银行深圳分行获准开办全面性人民币业务

华南银行指出，在正式开办全面性人民币业务后，人民币往来对象将可由目前的限制性台资企业，大幅放宽至适用所有在大陆境内法人企业(台资、陆资及外资企业)及个人，其中包括台湾居民及外国人，惟中国大陆境内公民仅可吸收人民币100万元以上的定期存款。