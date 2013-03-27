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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 16:46 BJT

台湾央行：共发行6,977.5亿台币存单，发行余额减1,295.35亿

路透台北3月27日 - 台湾央行周三公布，今日共发行6,977.5亿台币存单，若相较存单到期金额8,272.85亿，存单发行余额减少1,295.35亿。

央行存单各天期发行金额如下： 　　 天期 　利率% 金额(亿台币) 　　 28天期 0.87 6,910.50 　　91天期 0.93 49.00 　 182天期 1.05 18.00

央行上日共发行1,477.5亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)3,463.65亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为83亿台币；累计超额准备为353亿台币，加计前期1%的超额准备为1,521亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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