台湾央行：共发行6,977.5亿台币存单，发行余额减1,295.35亿

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透台北3月27日 - 台湾央行周三公布，今日共发行6,977.5亿台币存单，若相较存单到期金额8,272.85亿，存单发行余额减少1,295.35亿。
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 6,910.50 91天期 0.93 49.00 182天期 1.05 18.00
央行上日共发行1,477.5亿台币。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)3,463.65亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为83亿台币；累计超额准备为353亿台币，加计前期1%的超额准备为1,521亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。