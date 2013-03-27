马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2825 1.2860 -0.27 -2.80 1.3194 美元/日圆 94.56 94.41 +0.16 +9.02 86.74 欧元/日圆 121.26 121.43 -0.14 +5.94 114.46 美元/瑞郎 0.9500 0.9481 +0.20 +3.77 0.9155 英镑/美元 1.5161 1.5159 +0.01 -6.71 1.6251 美元/加元 1.0160 1.0158 +0.02 +2.41 0.9921 澳元/美元 1.0467 1.0482 -0.14 +0.71 1.0393 新西兰元/美元 0.8381 0.8390 -0.11 +1.18 0.8283 澳元/日圆 98.940 98.960 -0.02 +9.77 90.130 新西兰元/日圆 79.230 79.210 +0.03 -43.74 140.820 英镑/日圆 143.36 143.16 +0.14 +1.80 140.82 澳元/新西兰元 1.2479 1.2492 -0.10 -0.49 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。