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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 16:57 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                              最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                          
 欧元/美元                      1.2825    1.2860     -0.27     -2.80    1.3194
 美元/日圆                       94.56     94.41     +0.16     +9.02     86.74
 欧元/日圆                      121.26    121.43     -0.14     +5.94    114.46
 美元/瑞郎                      0.9500    0.9481     +0.20     +3.77    0.9155
 英镑/美元                      1.5161    1.5159     +0.01     -6.71    1.6251
 美元/加元                      1.0160    1.0158     +0.02     +2.41    0.9921
 澳元/美元                      1.0467    1.0482     -0.14     +0.71    1.0393
 新西兰元/美元                  0.8381    0.8390     -0.11     +1.18    0.8283
 澳元/日圆                      98.940    98.960     -0.02     +9.77    90.130
 新西兰元/日圆                  79.230    79.210     +0.03    -43.74   140.820
 英镑/日圆                      143.36    143.16     +0.14     +1.80    140.82
 澳元/新西兰元                  1.2479    1.2492     -0.10     -0.49    1.2540
                                                                              
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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