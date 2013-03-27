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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 16:50 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比跌势在9730止步，受当地月底买需支撑

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* 美元/印尼卢比在9,730止步，受印尼当地月底买需及企业买盘影响

* 美元/印尼卢比受股市相关的外资卖盘打压，印尼股市上涨1.42%

* 美元人气偏多、印尼经常帐疑虑，持续支撑美元/印尼卢比人气

* 整体人气仍有利美元/印尼卢比，有望突破9,750，上看9,780-9,800目标

* 美元/印尼卢比最新报9730-9740，NDF报9765-9785(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)

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