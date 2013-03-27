《汇市简讯》美元/印尼卢比跌势在9730止步，受当地月底买需支撑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
0834GMT
* 美元/印尼卢比在9,730止步，受印尼当地月底买需及企业买盘影响
* 美元/印尼卢比受股市相关的外资卖盘打压，印尼股市上涨1.42%
* 美元人气偏多、印尼经常帐疑虑，持续支撑美元/印尼卢比人气
* 整体人气仍有利美元/印尼卢比，有望突破9,750，上看9,780-9,800目标
* 美元/印尼卢比最新报9730-9740，NDF报9765-9785(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。