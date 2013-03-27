香港房地产：政府压抑措施及银行加息后，市民对楼价升跌预期逆转--调查

路透香港3月27日 - 香港中文大学香港亚太研究所周三发表的最新调查发现，高达95%的受访市民认为现时香港楼价水平过高，较去年8月的同类调查得出的90%还要高。不过，自政府近期推出多项遏抑楼价措施及部分银行主动加息后，市民对楼价升跌的预期似乎开始逆转。

该调查于上周进行，成功访问了753名18岁以上的市民，结果显示，95%的受访者认为现时的住宅楼价水平过高，较去年8月份的同类调查上升了4.3个百分点，表示过低的只有3.2%，亦较去年八月份上升2.8个百分点。

在楼价的升跌预期方面，与去年8月的调查比较出现了逆转之势。虽然两次调查均有接近一半的受访者认为，未来一年的楼价将和现时差不多，但今次的调查却显示，估计楼价下跌的受访者百分比较上升的多，这调查结果跟去年8月的调查刚好相反。

在是次调查中，26.7%的受访者认为未来一年的楼价将会下跌，较去年8月显着上升了16.1个百分点；估计楼价上升的则有19.9%，下降9.8个百分点。

估计未来一年楼价将会上升的百分比，较去年8月有所下降，而预料楼价会下调的则有所上升，认为楼价下跌的百分比开始较预期上升的多。负责调查的研究人员认为，政府遏抑楼价的措施似渐见成效。

负责调查的研究人员认为，政府近半年推出的多项遏抑楼市措施，累积起来似已发挥一定效力，部分市民已开始改变楼价只升不跌的心态，楼市似已进入平稳或调整阶段。政府此时宜静观其变，暂时无须急于推出新一轮打击楼价措施。

在加强版额外印花税和买家印花税之上，政府今年2月推出双倍印花税的“加辣招”，影响范围更大。此外，金管局调高了银行新造按揭的风险加权资产比率，令银行的资金成本上升，多家本地主要银行包括汇丰 、恒生 、渣打 、东亚 和中银香港 等相继上调新造楼宇按揭利率，令到住宅成交进入冰河时期。