新兴汇市：菲律宾披索上扬，此前惠誉上调该国评级

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 94.56 94.47 -0.10 -8.22 86.79 坡元 1.2432 1.2409 -0.19 -1.71 1.2219 台币 29.941 29.891 -0.17 -2.69 29.136 韩元 1111.33 1105.70 -0.51 -3.66 1070.60 泰铢 29.26 29.33 +0.24 +4.61 30.61 菲律宾披索 40.81 41.07 +0.65 +0.60 41.05 印尼卢比 9724.00 9730.00 +0.06 -0.97 9630.00 印度卢比 54.37 54.37 +0.01 +1.15 54.99 马币 3.0970 3.0955 -0.05 -1.26 3.0580 人民币 6.2138 6.2110 -0.05 +0.27 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 高琦)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。