台湾央行：重贴现率连七次维持在1.875%不变，符合预期

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透台北3月28日 - 台湾央行周四召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变，是连续第七次的维持利率不变。
央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。
针对居高不下的房地产价格，央行表示，已督促银行采取自律审慎措施，加强不动产授信风险控管。特定地区房贷管制规定已见成效。
根据路透访查10家金融机构，所有金融机构一致认为今日央行理监事会议将连七次维持利率不变，主因出口为主的景气复苏脚步尚不稳定。
台湾2月外销订单金额创两年以来新低位，传统货品如化学品等来自中国的需求意外疲弱，2月外销订单年衰退14.5%，劣于预期。
目前多数金融机构预估，台湾央行2013年底利率将维持在1.875%不变。但也有少数金融机构预估，央行第二季开始显现升息的压力。(金融机构对台湾央行利率预估请见 )
台湾官方2月间最新预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。惟有少数分析师表示，不能排除央行今年有意外升息的可能性。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%