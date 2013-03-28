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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:14 BJT

台湾央行：重贴现率连七次维持在1.875%不变，符合预期

路透台北3月28日 - 台湾央行周四召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变，是连续第七次的维持利率不变。

央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。

针对居高不下的房地产价格，央行表示，已督促银行采取自律审慎措施，加强不动产授信风险控管。特定地区房贷管制规定已见成效。

根据路透访查10家金融机构，所有金融机构一致认为今日央行理监事会议将连七次维持利率不变，主因出口为主的景气复苏脚步尚不稳定。

台湾2月外销订单金额创两年以来新低位，传统货品如化学品等来自中国的需求意外疲弱，2月外销订单年衰退14.5%，劣于预期。

目前多数金融机构预估，台湾央行2013年底利率将维持在1.875%不变。但也有少数金融机构预估，央行第二季开始显现升息的压力。(金融机构对台湾央行利率预估请见 )

台湾官方2月间最新预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。惟有少数分析师表示，不能排除央行今年有意外升息的可能性。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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