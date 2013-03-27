重温稿-路透调查：台湾央行下周将维持利率不变，最快或于12月升息

国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
* 10位分析师一致认为利率将维持1.875%不变
* 央行将持续对房地产市场进行管控
* 理监事会议后记者会将在28日下午4点后召开
路透台北3月22日 - 路透调查显示，台湾央行料将在28日(周四)举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。
10位接受调查的分析师指出，温和的通膨表现，也让央行得以维持利率不变的基调。
有不少分析师认为，2013年第四季央行很有可能启动升息循环，最快或于12月升息。只不过，日前经济数据包括已公布的2月出口、以及外销订单情势，表现意外疲软下，都为目前经济复苏投下变数。
台湾2月外销订单金额创两年来新低，衰退意外大于预期。 2月出口表现也创下去年1月以来最大衰退幅度，表现劣于预期。
通膨方面，目前情势相对缓和。央行日前在立法院报告中也表示，经济温和复苏，消费者物价涨幅尚属温和。
以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:
金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)
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澳新银行 0 1.875
东方汇理银行 0 1.875
中国信托 0 1.875
星展银行 0 1.875
ING 0 1.875
Moody's 0 1.875
苏格兰皇家银行 0 1.875
大众银行 0 1.875
台新投顾 0 1.875
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中 值 0 1.875
台湾货币政策相关新闻,请点选 (记者 洪淑珍；撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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