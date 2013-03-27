台湾汇市：台币收低至七个月低位，明日央行理监事会料市况动态稳定

* 军款、油款、进口商美元买盘齐集 * 交易员心态亦偏好台币趋弱 * 出口商待价而沽，但季底效应或仍引发美元卖盘 * 明日主要交投区间落在29.850-29.930 路透台北3月27日 - 台币兑美元 周三以日低作收,并创近七个月低位。国际美 元重拾强势，加上今日军款、油款及进口商美元买盘齐集，令台币除开盘短暂持坚外，一路 趋弱，盘末更触及29.900的近期交投低位。虽离30元大关仅一步之遥，但交易员认为明日央 行将召开理监事会，不会乐见现汇市场波动过大，29.850-29.930为可能的主交投区。 汇银人士指出，今日韩元 走低，欧元 更一蹶不振，台币在此气氛下， 近来虽有短暂回升，但升幅不大，没有破坏1月底来渐次走低的趋势。场中看坏台币气氛偏 浓，交易员也希望能突破30元关卡以创造行情，但台湾央行今日尾盘虽循例压低汇价，但盘 中在29.900附近调节部位缓贬台币，显然不愿台币贬值过快，〞动态稳定〞仍是重要基调。 〞早上还有外资在卖美元，结果一大笔军款进来就整个买(美元)上去了。〞一本地银行 交易员说。 今日收盘价29.941为近七个月低点，前低为去年8月31日报29.966。不计央行开盘及尾 盘作价，今日台币集中交投区落在29.830-29.900，上日则在29.840-29.880。 央行理监事会明日召开，交易员料央行在比较各国汇价波动时，仍将强调台币相对稳定 。比较台币今年以来跌幅为2.69%，落后于韩元走低约3.69%。 路透调查显示，台湾央行料将在明日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在 1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日寿险业在该市场的美元卖盘仍未 间断，美元/台币折价和上日相去不远，一个月期 报价持于29.800附近。 台湾股市 今日微幅收高0.48%报7,894.12点，外资及陆资在台股买超14.92亿台 币，由卖转买。 菲律宾披索兑美元周三大涨，受惠誉将菲律宾债信评级上调至投资级别的提振，评级上 调激起对有更多资本流入该国的期望。 本周重要数据及事件包括周四台湾央行理监事会公布利率决策、德国3月失业率、日本3 月PMI、美国第四季GDP及周五美国2月个人消费支出物价指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.941 29.891 29.828-29.941 29.896 7.99 7.70 元太外汇经纪公司 29.895 29.851 29.830-29.902 29.881 3.98 3.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.210/-0.190 -0.220/-0.200 (完)