中港股业绩：交通银行去年实现净利583.73亿元，同比增15%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透上海3月27日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 周三公布2012年报，按国际财务报告准则口径，去年交行实现净利润583.73亿元人民币，同比增幅15.05%。
去年该行实现每股收益0.88元，比2011年增加0.06元。年报显示，去年底交行客户存款余额为37,284.12亿元，较年初增长13.56%；客户贷款余额为29,472.99亿元，较年初增长15.05%；平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.18%和17.91%。
尽管交行利息净收入同比增长16.07%，但受中国央行2012年内连续两次不对称降息影响，净利差和净利息收益率分别为2.43%和2.59%，同比分别降低7个和2个基点。
截至去年末，交行减值贷款率为0.92%；拨备覆盖率为250.68%；资本充足率和核心资本充足率分别为14.07%和11.24%，符合监管要求。按中国银行业监管口径计算，存贷比(本外币)为72.71%。(完)
参看详情，请点选(here) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。