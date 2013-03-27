中港股业绩：交通银行去年实现净利583.73亿元，同比增15%

路透上海3月27日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 周三公布2012年报，按国际财务报告准则口径，去年交行实现净利润583.73亿元人民币，同比增幅15.05%。

去年该行实现每股收益0.88元，比2011年增加0.06元。年报显示，去年底交行客户存款余额为37,284.12亿元，较年初增长13.56%；客户贷款余额为29,472.99亿元，较年初增长15.05%；平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.18%和17.91%。

尽管交行利息净收入同比增长16.07%，但受中国央行2012年内连续两次不对称降息影响，净利差和净利息收益率分别为2.43%和2.59%，同比分别降低7个和2个基点。

截至去年末，交行减值贷款率为0.92%；拨备覆盖率为250.68%；资本充足率和核心资本充足率分别为14.07%和11.24%，符合监管要求。按中国银行业监管口径计算，存贷比(本外币)为72.71%。(完)

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