台湾新债：南亚今年将发行200亿台币无担债，台塑集团发债将达700亿

路透台北3月27日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团旗下的南亚塑胶 周三表示，公司董事会决议今年发行总额200亿台币的无担保公司债，期限与次数得按市场状况发行。

在南亚完成公告后，俗称“台塑四宝”的台塑集团旗下四家上市公司，都已对外宣布今年的发债计画。除南亚外，台化 今年计划发行200亿台币公司债 、台塑石化 将发行100亿 、 台塑 也将发行200亿台币的无担保公司债。 ，总计集团今年发债量将达700亿台币。

南亚去年共计发行了180亿台币公司债。最近一次标售是在2月，当时标售的七及10年期无担保公司债定价分别为1.36%及1.50%。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为“twAA-”，但在六轻工安事件后，其评等展望遭中华信评由“稳定”调为“负向”。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)