台湾新债：南亚今年将发行200亿台币无担债，台塑集团发债将达700亿

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透台北3月27日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团旗下的南亚塑胶 周三表示，公司董事会决议今年发行总额200亿台币的无担保公司债，期限与次数得按市场状况发行。
在南亚完成公告后，俗称“台塑四宝”的台塑集团旗下四家上市公司，都已对外宣布今年的发债计画。除南亚外，台化 今年计划发行200亿台币公司债 、台塑石化 将发行100亿 、 台塑 也将发行200亿台币的无担保公司债。 ，总计集团今年发债量将达700亿台币。
南亚去年共计发行了180亿台币公司债。最近一次标售是在2月，当时标售的七及10年期无担保公司债定价分别为1.36%及1.50%。
台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为“twAA-”，但在六轻工安事件后，其评等展望遭中华信评由“稳定”调为“负向”。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。