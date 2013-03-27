欧洲汇市：英镑兑美元持平，关注GDP和经常帐数据

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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英国经济仍处停滞的时候，已有更多证据显示美国经济确实在回温，这意味着今年以来已经下跌超过6.5%的英镑，兑美元可能会进一步下跌。有些分析师认为未来数月英镑将见到1.48美元。
不过英镑兑欧元则可能上涨。因为在本周塞浦路斯的纾困协议达成之后，市场担忧民间投资人未来可能在欧元区纾困行动中承担沉重的损失。
欧元兑英镑 下跌0.3%至0.8457英镑，逼近2月11日的低位0.8442英镑，若跌破此处欧元兑英镑有可能创两个月最低。(完)
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(编译 李婷仪 审校 田建华)
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