版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 27日 星期三 17:25 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持平，关注GDP和经常帐数据

英国经济仍处停滞的时候，已有更多证据显示美国经济确实在回温，这意味着今年以来已经下跌超过6.5%的英镑，兑美元可能会进一步下跌。有些分析师认为未来数月英镑将见到1.48美元。

不过英镑兑欧元则可能上涨。因为在本周塞浦路斯的纾困协议达成之后，市场担忧民间投资人未来可能在欧元区纾困行动中承担沉重的损失。

欧元兑英镑 下跌0.3%至0.8457英镑，逼近2月11日的低位0.8442英镑，若跌破此处欧元兑英镑有可能创两个月最低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 李婷仪 审校 田建华)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐