英国个股：保诚遭罚3,000万英镑，因收购友邦人寿计画未向监管当局申报

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透伦敦3月27日 - 英国最大保险业者保诚 遭罚3,000万英镑(4,550)万美元，因三年前该公司企图收购亚洲竞争对手友邦人寿 时并未告知金融监管机构。
英国金融服务监管局(FSA)周三表示，这起交易的规模及范围将改变该公司的财务处境、策略及风险内涵，而原本规划中的145亿英镑现金收购则会是英国史上最大收购案。
“保诚在2010年初寻求收购友邦人寿时，并未以坦白合作的态度面对FSA，在2010年2月27日消息泄露给媒体前，其并未告知FSA。”FSA表示。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。