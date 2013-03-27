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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 17:39 BJT

英国个股：保诚遭罚3,000万英镑，因收购友邦人寿计画未向监管当局申报

路透伦敦3月27日 - 英国最大保险业者保诚 遭罚3,000万英镑(4,550)万美元，因三年前该公司企图收购亚洲竞争对手友邦人寿 时并未告知金融监管机构。

英国金融服务监管局(FSA)周三表示，这起交易的规模及范围将改变该公司的财务处境、策略及风险内涵，而原本规划中的145亿英镑现金收购则会是英国史上最大收购案。

“保诚在2010年初寻求收购友邦人寿时，并未以坦白合作的态度面对FSA，在2010年2月27日消息泄露给媒体前，其并未告知FSA。”FSA表示。(完)

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