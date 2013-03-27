更新版 1-中国货币市场： 七天回购意外回落，然市场流动性保持宽松未有异常

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京3月27日 - 中国银行间资金市场周三早盘主要质押式回购加权利率多小幅上涨，七天回购利率则意外回落，然整体流动性并未发生异常变化，临近月末市场流动性依然较为宽松，料最后几天利率变化亦不大。

交易员并表示，季末银行因为分支行冲存款的因素，多数流动性反而会变好，目前市场资金需求主力多来自券商基金等机构，因其提供的质押券资质较差，较难借入资金而缓慢推高利率，但并不改市场整体宽松局面。

“七天回落也挺意外的，早晨有一笔超级价的成交打压了加权(利率），而且都能跨月，机构现在也倾向借14天的，七天需求不多。”华东一银行交易员表示。

她并认为，预期明天七天回购利率会反弹，因清明节因素明天借入七天实际天数将更长，但14天加权利率因已突破4%，料继续大涨的可能性不大。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

央行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。

今日银行间市场质押式回购总成交量约7,325.22亿元，高于上日的6,817.46亿元；其中隔夜品种成交5747.51亿元，上日为5,693.91亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 1.7289 1.6445 8.44 5,747.51

七天 2.8637 3.0405 -17.68 1,234.04

14天 3.9776 3.7003 27.73 214.36 上交所债券回购 其中:隔夜 2.0700 1.5050 49.50 1,475.68

七天 4.6000 3.1500 145.00 175.50

14天 3.5000 3.0100 49.00 36.87

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.6900 9.00 --

七天 2.8500 3.0280 -17.80 --

14天 3.9700 3.7800 19.00 -- shibor

其中:隔夜 1.7410 1.6740 6.70 --

七天 2.8490 3.0250 -17.60 --

三个月 3.8811 3.8802 0.09 --