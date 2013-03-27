英国金融：按巴塞尔III协议标准，银行业有250亿英镑资本金缺口--央行

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透伦敦3月27日 - 英国央行金融政策委员会(FPC)周三表示，为了吸收未来可能发生的亏损以及维持放贷，英国银行业必须额外筹集250亿英镑资金。
FPC表示，银行业当下的目标是在2013年底前使核心一级资本充足率达到巴塞尔III协议的标准，即至少是风险加权资产的7%。
FPC在声明中称，一些银行已经有达到要求所需的资本，但“对于那些还有缺口的银行而言，2012年底的总资本金缺口在250亿英镑左右。”
声明没有点名具体银行。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。