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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 18:08 BJT

英国金融：按巴塞尔III协议标准，银行业有250亿英镑资本金缺口--央行

路透伦敦3月27日 - 英国央行金融政策委员会(FPC)周三表示，为了吸收未来可能发生的亏损以及维持放贷，英国银行业必须额外筹集250亿英镑资金。

FPC表示，银行业当下的目标是在2013年底前使核心一级资本充足率达到巴塞尔III协议的标准，即至少是风险加权资产的7%。

FPC在声明中称，一些银行已经有达到要求所需的资本，但“对于那些还有缺口的银行而言，2012年底的总资本金缺口在250亿英镑左右。”

声明没有点名具体银行。(完)

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