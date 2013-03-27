欧洲金融：西班牙12年公共赤字与GDP之比上修至6.98%--财政部

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透马德里3月27日 - 西班牙财政部高层Marta Fernandez Curras周三表示，因会计记账方法改变，西班牙2012年公共赤字与国民生产总值(GDP)之比从此前的6.7%上修为6.98%。
该数据没有计入重组该国银行业的成本。这笔费用超过GDP的3%。
Fernandez Curras还称，截至2月底，中央政府赤字与GDP之比为2.22%。而今年全年目标位3.8%。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。