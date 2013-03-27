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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 18:28 BJT

欧洲金融：西班牙12年公共赤字与GDP之比上修至6.98%--财政部

路透马德里3月27日 - 西班牙财政部高层Marta Fernandez Curras周三表示，因会计记账方法改变，西班牙2012年公共赤字与国民生产总值(GDP)之比从此前的6.7%上修为6.98%。

该数据没有计入重组该国银行业的成本。这笔费用超过GDP的3%。

Fernandez Curras还称，截至2月底，中央政府赤字与GDP之比为2.22%。而今年全年目标位3.8%。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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