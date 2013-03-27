中港股市：港股创3月15日以来最高收位，内地股市小升

"如果3月的通胀率下滑，该板块可能出现另一波反弹，但我仍持谨慎看法，”王傲超表示，建议投资者持保守立场。

中国银行 在香港市场上涨2%，该股今年以来上涨4.3%，表现在国有大行中居前。农业银行 上涨0.5%。这两家银行第四季净息差持稳，而且不良贷款率较2011年相比基本未变。

工商银行 在收盘后公布的业绩显示，去年净利按年增长14.5%，略优于此前市场预期。

汤森路透StarMine数据显示，目前已有66%的香港上市公司公布了2012年财报，其中逾半数的业绩低于预期，能源和原材料公司的表现最为令人失望。