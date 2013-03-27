中港股市：港股创3月15日以来最高收位，内地股市小升

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
"如果3月的通胀率下滑，该板块可能出现另一波反弹，但我仍持谨慎看法，”王傲超表示，建议投资者持保守立场。
中国银行 在香港市场上涨2%，该股今年以来上涨4.3%，表现在国有大行中居前。农业银行 上涨0.5%。这两家银行第四季净息差持稳，而且不良贷款率较2011年相比基本未变。
工商银行 在收盘后公布的业绩显示，去年净利按年增长14.5%，略优于此前市场预期。
汤森路透StarMine数据显示，目前已有66%的香港上市公司公布了2012年财报，其中逾半数的业绩低于预期，能源和原材料公司的表现最为令人失望。
中国国家发改委公布新的成品油价格形成机制，向市场化方向又迈出重要一步 该消息提振大型中资石油公司。中石化 上涨2%。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。