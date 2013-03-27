更新版 1-台湾货币市场：短率续游走低位，季底临近市场不敢大意

* 央行消极冲销

* 季底已在眼前市场不敢大意

* 短率因资金充裕仍在低位 (更新最新报价)

记者 高洁如

路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周三稳于低位。央行今日消极冲销，银行资金泛滥。只不过明后两日已是季底最后两个交易日，虽然眼前资金充裕，但金融机构仍不敢大意。

资金调度人士表示，今日标售的364天期国库券利率低达0.629%，远低于市场预期的0.7%，从中即可知道银行，尤其是外商银行，手中的台币资金实在是没有去处。在外商银积极抢标的结果下，本次的标售结果较上次11月底时标售的结果走跌了7.1基点。

“外商银行的钱根本丢不出去，”一位外商银行资金调度人员表示，近期换汇市场动荡，且央行也在本地市场减发存单，银行大力抢标本次国库券，令利率大幅走低。

台湾央行周三公布，364天期国库券决标贴现率为0.629%，明显低于市场预期的0.7%.

不过，汇银人士也表示，外商银台币泛滥的情况可能会在4月初以后慢慢缓解，因此估计4月初央行标售364天期存单时，利率不至于如同364天期国库券决标贴现率0.629%这么低。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同于上日；今日区间在0.295-0.40%，上日亦同；一周拆款利率在0.388-0.45%，同于上日。

**短票利率持平**

票券商指出，今日虽然票量稍多，但银行买气还是不差，短票利率大致还是在低位不变。

不过也有票券商交易人士认为，虽然对季底可能趋紧的情势有所因应，但预期季底之前公债附买回市场中法人的资金可能较为短缺，仍然值得留意。

30天短票利率今日则大多成交在0.7-0.71%，同上日。

台湾央行今日共发行6,977.5亿台币存单，若相较存单到期金额8,272.85亿，存单发行余额减少1,295.35亿。 周四央行存单到期3,867.5亿台币，周五为366亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为281亿台币；累计超额准备为634亿台币，加计前期1%的超额准备为1,802亿台币。

**公债RP利率持平**

季底将至，台湾公债与公司债附买回(RP)利率表现持稳。交易人士认为，时序逼近季底，资金紧缩效应逐渐显现，投信端资金略显分配不均，不过，目前整体市场资金宽松，不致影响资金调度，RP利率料将持平在既有区间。

券商交易员表示，受到季底因素影响，资金流动频繁，尽管部分投信资金略有短缺，不过银行端资金宽裕抵销季底资金紧缩效应的影响，目前RP成交仍以到期续做为主，RP利率料先撑在这里，静待明日央行理监事会议会后声明。

“这次季底大家应该会很轻松吧！”一券商资金调度人士说。

票券商表示，近期还是略有感觉季底效应的影响，投信资金明显比较浮动，为因应季底效应，持续不收月内、仅做跨月。

路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%，同于上日。