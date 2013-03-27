中港个股：工行今年上半年净息差会有所下降，1-2月已降4个基点--行长

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透北京3月27日 - 全球总资产规模最大银行--中国工商银行 行长杨凯生周三表示，今年上半年特别是一季度，该行净息差会有所下降，1-2月的净息差已下降4个基点。
他在业绩说明会上称，工行还有25%的存款和50%的贷款将在今年上半年完成重新定价，到今年6月末，98%的贷款和90%的存款将要完成重新定价。
工行当日公布的2012年年报显示，去年净利按年增长14.5%，继续成为全球最盈利银行，并略优于市场预期。展望今年，该行计划将年末不良贷款率控制在1.20%以内，这较去年末有所上升。
杨凯生并称，工行应对利率市场化有自身的优势，工行目前贷存比是64%。（完） (发稿 谢衡； 撰写 张胜男; 审校 张喜良)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。