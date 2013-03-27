中港个股：工行今年上半年净息差会有所下降，1-2月已降4个基点--行长

路透北京3月27日 - 全球总资产规模最大银行--中国工商银行 行长杨凯生周三表示，今年上半年特别是一季度，该行净息差会有所下降，1-2月的净息差已下降4个基点。

他在业绩说明会上称，工行还有25%的存款和50%的贷款将在今年上半年完成重新定价，到今年6月末，98%的贷款和90%的存款将要完成重新定价。

工行当日公布的2012年年报显示，去年净利按年增长14.5%，继续成为全球最盈利银行，并略优于市场预期。展望今年，该行计划将年末不良贷款率控制在1.20%以内，这较去年末有所上升。