台湾灾情：327地震造成一人死亡，上市柜公司均称未产生重大影响

路透台北3月27日 - 台湾中部周三上午发生规模6.1地震.依据本地消防署的统计，截至本地时间14:30，共有一人死亡、19人轻伤、两件火灾。

各上市柜公司也纷纷发布重大讯息，指地震对公司业务与财务并未产生重大影响。全球晶圆代工龙头--台积电 强调，地震并未对公司厂房建筑、设备及水电供输系统造成损害，生产与营运不受影响。

依据台湾中央气象局的地震报告，今日上午10:03，台湾发生规模6.1地震，震央在中部的南投仁爱乡，深度约15.4公里。各地震度以日月潭最大，达到6级；南投市、台中市雾峰以及彰化县员林则有5级。台北市的震度虽只有2级，但建筑物也产生明显摇晃。

地震预报中心主任郭铠纹称，此为今年最大的地震，震央位在921地震余震的密集带，预判为未露出地表的盲断层。