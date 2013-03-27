台湾灾情：327地震造成一人死亡，上市柜公司均称未产生重大影响

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透台北3月27日 - 台湾中部周三上午发生规模6.1地震.依据本地消防署的统计，截至本地时间14:30，共有一人死亡、19人轻伤、两件火灾。
各上市柜公司也纷纷发布重大讯息，指地震对公司业务与财务并未产生重大影响。全球晶圆代工龙头--台积电 强调，地震并未对公司厂房建筑、设备及水电供输系统造成损害，生产与营运不受影响。
依据台湾中央气象局的地震报告，今日上午10:03，台湾发生规模6.1地震，震央在中部的南投仁爱乡，深度约15.4公里。各地震度以日月潭最大，达到6级；南投市、台中市雾峰以及彰化县员林则有5级。台北市的震度虽只有2级，但建筑物也产生明显摇晃。
地震预报中心主任郭铠纹称，此为今年最大的地震，震央位在921地震余震的密集带，预判为未露出地表的盲断层。
台湾在1999年9月21日发生规模逾7的大地震，震央也位在南投的集集，当时造成逾2,000人死亡，超过50,000间房屋全倒，乃台湾近年来伤亡损失最惨重的天灾。(完) (记者 董永年; 审校)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。