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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 18:10 BJT

台湾灾情：327地震造成一人死亡，上市柜公司均称未产生重大影响

路透台北3月27日 - 台湾中部周三上午发生规模6.1地震.依据本地消防署的统计，截至本地时间14:30，共有一人死亡、19人轻伤、两件火灾。

各上市柜公司也纷纷发布重大讯息，指地震对公司业务与财务并未产生重大影响。全球晶圆代工龙头--台积电 强调，地震并未对公司厂房建筑、设备及水电供输系统造成损害，生产与营运不受影响。

依据台湾中央气象局的地震报告，今日上午10:03，台湾发生规模6.1地震，震央在中部的南投仁爱乡，深度约15.4公里。各地震度以日月潭最大，达到6级；南投市、台中市雾峰以及彰化县员林则有5级。台北市的震度虽只有2级，但建筑物也产生明显摇晃。

地震预报中心主任郭铠纹称，此为今年最大的地震，震央位在921地震余震的密集带，预判为未露出地表的盲断层。

台湾在1999年9月21日发生规模逾7的大地震，震央也位在南投的集集，当时造成逾2,000人死亡，超过50,000间房屋全倒，乃台湾近年来伤亡损失最惨重的天灾。(完) (记者 董永年; 审校)

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