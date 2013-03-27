重温稿-中国经济：财税改革要拿出方案，金融改革要推出新举措--国务院

国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
* 财税改革要拿出方案
* 金融改革要推出新举措
* 继续搞好房地产市场调控
路透北京3月27日 - 如何深化改革是中国习李政府面临的重大挑战。国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。
中国政府网刊登的国务院常务会议新闻稿称，是次会议确定了今年政府六个方面及相关部分共48项重点工作，并将任务逐项分解至国务院各部门、各单位。
“抓紧制定落实分工的细化方案，结合实际提出自己的工作重点，把每一项任务落实到具体单位、具体人，列出时间表，”国务院要求。
常务会议要求力争重要领域改革有实质性进展，价格改革要重点推进完善资源性产品价格形成机制；继续搞好房地产市场调控，加快建立房地产稳定健康发展的长效机制。
昨日国家发改委在宣布下调油价同时，亦决定调整成品油价格形成机制，包括缩短调价周期、取消4%波幅限制并调整挂靠油种等，打响了新政府推进资源价格改革的“第一枪”。
国务院常务会议还要求，要抓紧制定城镇化中长期发展规划，完善配套政策措施；进一步增强农村发展活力，努力实现全年农业好收成；加快产业结构调整，分行业提出化解产能过剩矛盾的具体办法。
放宽民间投资准入也再度被提及。国务院要求要拿出切实有效的举措，放宽民间投资市场准入，激发民间投资活力。
此外，国务院还特别提及要用好2万多亿元人民币的年度财政性教育经费，提高各级各类教育质量。(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。
路透3月27日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国总统特朗普推行的医保法案在众议院受挫，引发对于他 推进减税和财政支出政策前景的担忧。 美国总统特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改 革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。 他“废止”奥巴马医保法案的举措未能获得足够的支持，这让人担忧共和党有效执政的能力。 “特朗普推动改革医保法案失败，导致今日区域市场出现好坏不一的反应，”马尼拉As iasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。 “因此我们正等待一些情事发展，之后才会回到这些市场。” 美国所遭遇的政治挫折引发资金涌入黄金 等避险资产。美元重挫之后，金价上涨 超过1%至一个月高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 新加坡股市 收低0.5%，结束两日上涨，地产和工业股领跌。 菲律宾股