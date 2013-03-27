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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 18:26 BJT

香港个股：美国Nabors寻求出售宏华集团高至11亿港元股份--销售文件

路透香港3月27日 - 据路透周三获得的销售文件显示，宏华集团 一名机构股东--美国油田服务商Nabors 寻求在市场上出售其所持宏华高至11亿港元的股份。

销售文件显示，Nabors旗下Nabors Drilling International II LTD按每股3.59-3.71港元，配售3亿股宏华集团的股份，拟套现10.8-11.1亿港元。摩根士丹利负责是次配售安排。

配售价较宏华集团今天收市价3.9港元，折让4.9-7.9%。该股收跌0.76%，过去三个月则累计涨57%。

联交所的资料显示，Nabors自2008年起透过该子公司持有宏华集团4.5亿股股份，相当于已发行股份的13.96%。

宏华集团此前公布，去年度净利同比增长215%至5.3亿元人民币，主要受惠于全球石油钻采设备需求增长，以及集团自身的成本控制和产量规模扩大。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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