香港个股：美国Nabors寻求出售宏华集团高至11亿港元股份--销售文件

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透香港3月27日 - 据路透周三获得的销售文件显示，宏华集团 一名机构股东--美国油田服务商Nabors 寻求在市场上出售其所持宏华高至11亿港元的股份。
销售文件显示，Nabors旗下Nabors Drilling International II LTD按每股3.59-3.71港元，配售3亿股宏华集团的股份，拟套现10.8-11.1亿港元。摩根士丹利负责是次配售安排。
配售价较宏华集团今天收市价3.9港元，折让4.9-7.9%。该股收跌0.76%，过去三个月则累计涨57%。
联交所的资料显示，Nabors自2008年起透过该子公司持有宏华集团4.5亿股股份，相当于已发行股份的13.96%。
宏华集团此前公布，去年度净利同比增长215%至5.3亿元人民币，主要受惠于全球石油钻采设备需求增长，以及集团自身的成本控制和产量规模扩大。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。