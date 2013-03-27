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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 18:31 BJT

欧洲汇市：美元指数升至七个半月高点，受兑欧元涨势带动

路透伦敦3月27日 - 美元指数周三欧洲盘中升至七个半月高点，受美元兑欧元升至四个月高点带动。

美元指数 升至83.171，创下去年8月初以来最高。

欧元兑美元 跌破据传是期权障碍位的1.2800，来到1.2789的去年11月底以来低点。

美元兑英镑 亦上涨，受到英国经常帐数据较预期疲弱的影响。(完)

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