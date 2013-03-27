路透基点：瑞安房地产相当于23亿元人民币的融资案浮现更多细节--RLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，瑞安房地产相当于23亿元人民币(3.70亿美元)的双档贷款案，在15亿元人民币的境内分期贷款部分的融资利率为中国人行基准利率的113.5%；而其相当于10亿港元的离岸子弹式贷款部分的利率则为Hibor或Libor上浮475个基点，离岸贷款的部分可以选择用美元或港元提领。

先前的报导称境内贷款部分的融资利率为中国人行基准利率的115%。

消息人士说，在离岸子弹式贷款部份承诺贷款相当于2亿港元或更多者，可获共同主办行头衔以及75个基点的先付费用。

承诺费则一如先前的报导为75个基点。

境内贷款部分将透过上海当地公司Shanghai Le Fu Property为借款方，离岸贷款部分则由英属维京群岛企业Infoshore International Ltd担任借款方。

贷款所得资金将作为瑞安房地产在上海卢湾商业区的企业天地项目，而不是先前报导所说的翠湖天地项目。

根据官网，企业天地位于太平桥人工湖北侧的湖滨路，毗邻国际知名的上海新天地时尚中心。(请看 here)

本融资案由渣打银行和新加坡大华银行负责安排，贷款有土地及该项目地产、以及应收帐款作为担保。

消息人士说，银行回覆截止日期为4月9日。

瑞安房地产曾在去年12月为Portspin取得一笔9.50亿港元俱乐部贷款。Portspin是瑞安房地产和Taipingqiao 116 Development共同建立的合资企业，该项贷款由大华银行牵头，利率为Hibor加码470个基点。

去年8月，瑞安房地产以一笔20.38亿港元的三年期定期贷款涉足市场，贷款利率为Hibor加码460基点，那是瑞安房地产在2012年第三笔融资案。(完)