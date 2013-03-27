香港个股：中集集团寻求出售中集安瑞科高至6.5亿港元股份--销售文件

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透香港3月27日 - 据路透周三获得的销售文件显示，全球领先的物流及集装箱制造商--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 寻求在市场上出售其子公司中集安瑞科 高至6.5亿港元的股份。
销售文件显示，中集集团旗下子公司CIMC Vehicle Investment Holdings Co按每股8.37-8.63港元，配售中集安瑞科约7,506万股股份，套现约6.3-6.5亿港元，拟用作一般营运资金以及为海外收购筹措资金。
配售价较中集安瑞科今天收市价8.9港元，折让3-6%；该股今天收升0.45%，过去三个月累计涨29%。渣打负责是次配售安排。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。