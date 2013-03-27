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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 18:54 BJT

香港个股：中集集团寻求出售中集安瑞科高至6.5亿港元股份--销售文件

路透香港3月27日 - 据路透周三获得的销售文件显示，全球领先的物流及集装箱制造商--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 寻求在市场上出售其子公司中集安瑞科 高至6.5亿港元的股份。

销售文件显示，中集集团旗下子公司CIMC Vehicle Investment Holdings Co按每股8.37-8.63港元，配售中集安瑞科约7,506万股股份，套现约6.3-6.5亿港元，拟用作一般营运资金以及为海外收购筹措资金。

配售价较中集安瑞科今天收市价8.9港元，折让3-6%；该股今天收升0.45%，过去三个月累计涨29%。渣打负责是次配售安排。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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