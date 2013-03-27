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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 18:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小涨，预期库存会因产量降低进一步减少

路透新加坡3月27日 - 马来西亚棕榈油期货周三小涨，因预期产量减少或许会减少库存，不过欧元区疑虑限制了风险需求。

此外本周稍早棕榈油的下滑可能也会吸引一些买家返场。本周迄今棕榈油价格下滑约1.8%，出口需求疲弱和围绕塞浦路斯纾困案的不确定性带来打压。

“是的，前25天的出口减少，不过我们预期全月的出口会回升。库存可能会降至235万吨甚至更低。”马来西亚一外资大宗商品券商说道。

6月棕榈油合约 涨0.4%，报每吨2,447马币。价格限于2,430至2,467间波动。

总成交量报34,133口，高于日常的25,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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