马来西亚期市：棕榈油期货小涨，预期库存会因产量降低进一步减少

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透新加坡3月27日 - 马来西亚棕榈油期货周三小涨，因预期产量减少或许会减少库存，不过欧元区疑虑限制了风险需求。
此外本周稍早棕榈油的下滑可能也会吸引一些买家返场。本周迄今棕榈油价格下滑约1.8%，出口需求疲弱和围绕塞浦路斯纾困案的不确定性带来打压。
“是的，前25天的出口减少，不过我们预期全月的出口会回升。库存可能会降至235万吨甚至更低。”马来西亚一外资大宗商品券商说道。
6月棕榈油合约 涨0.4%，报每吨2,447马币。价格限于2,430至2,467间波动。
总成交量报34,133口，高于日常的25,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。