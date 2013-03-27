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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 19:05 BJT

东南亚股市：菲律宾股市表现抢眼，印尼股市触及纪录高位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     447.77       3.38      +0.76      +5.58     424.10
 新加坡                                3313.03      24.50      +0.75      +4.61    3167.08
 马来西亚                              1667.57      14.74      +0.89      -1.27    1688.95
 泰国                                  1560.87      16.84      +1.09     +12.14    1391.93
 印尼                                  4928.10      85.58      +1.77     +14.16    4316.69
 菲律宾                                6847.47     182.35      +2.74     +17.80    5812.73
 越南                                   491.26       1.80      +0.37     +18.74     413.73
 (完)

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