东南亚股市：菲律宾股市表现抢眼，印尼股市触及纪录高位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.77 3.38 +0.76 +5.58 424.10 新加坡 3313.03 24.50 +0.75 +4.61 3167.08 马来西亚 1667.57 14.74 +0.89 -1.27 1688.95 泰国 1560.87 16.84 +1.09 +12.14 1391.93 印尼 4928.10 85.58 +1.77 +14.16 4316.69 菲律宾 6847.47 182.35 +2.74 +17.80 5812.73 越南 491.26 1.80 +0.37 +18.74 413.73 (完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。