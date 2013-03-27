美国数据：3月22日止当周抵押贷款申请反弹，因利率下降

路透纽约3月27日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周抵押贷款申请反弹，因利率三周来首次回降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月22日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升7.7%至823.7点。该指数涵盖了再融资与购房需求。

该指数该在过去九周中有六周下降，因利率上升，不过按历史标准看仍处在低点。

经季节调整后的再融资申请指数上升8%至4,436.6点，购房抵押贷款申请指数上升6.7%。

再融资占抵押贷款总申请量的比重仍为75%。

该周30年期固息抵押贷款利率下滑3个基点至3.79%。