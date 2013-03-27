美国数据：3月22日止当周抵押贷款申请反弹，因利率下降

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透纽约3月27日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周抵押贷款申请反弹，因利率三周来首次回降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月22日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升7.7%至823.7点。该指数涵盖了再融资与购房需求。
该指数该在过去九周中有六周下降，因利率上升，不过按历史标准看仍处在低点。
经季节调整后的再融资申请指数上升8%至4,436.6点，购房抵押贷款申请指数上升6.7%。
再融资占抵押贷款总申请量的比重仍为75%。
该周30年期固息抵押贷款利率下滑3个基点至3.79%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。