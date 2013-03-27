亚洲橡胶：TOCOM期胶因日圆下滑而上涨，但库存增加限制了涨幅

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透东京3月27日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三收高，此前有数据表明美国经济改善，人们对日本央行能进一步放宽货币政策的期望打压了日圆，不过库存增加还是令涨幅受限。
交易商称，日本企业纷纷在本周结束的会计年度前调整好了部位，令成交维持在低位，投资者也不愿持有大量部位。
9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>结算价报每公斤282.7日圆，较上日收盘涨3.3日圆。
该收位较3月18日所及的三个月低点269.5上涨了近5%。
日圆兑美元周三下滑，部分源于日本央行下周会进一步放宽政策的预期。
上海期交所9月期胶 跌90元人民币，报每吨22,640。
新加坡商品交易所近月4月合约 报每公斤278.9美分，涨0.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。