版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 19:36 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因日圆下滑而上涨，但库存增加限制了涨幅

路透东京3月27日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三收高，此前有数据表明美国经济改善，人们对日本央行能进一步放宽货币政策的期望打压了日圆，不过库存增加还是令涨幅受限。

交易商称，日本企业纷纷在本周结束的会计年度前调整好了部位，令成交维持在低位，投资者也不愿持有大量部位。

9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>结算价报每公斤282.7日圆，较上日收盘涨3.3日圆。

该收位较3月18日所及的三个月低点269.5上涨了近5%。

日圆兑美元周三下滑，部分源于日本央行下周会进一步放宽政策的预期。

上海期交所9月期胶 跌90元人民币，报每吨22,640。

新加坡商品交易所近月4月合约 报每公斤278.9美分，涨0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐