中港个股：中国平安260亿元可转债申请已获证监会发审委批准

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透上海3月27日 - 中国证监会网站周三发布公告，中国以市值计第二大寿险公司--中国平安 的A股可转债发行申请已获得证监会发审委批准。中国平安拟发行至多260亿元人民币可转债，此次获批意味着近期又有一只大盘可转债将要发行。
中国平安保险 此前曾表示，公司此次可转债发行已获中国保监会批复。根据2011年底公司披露的相关方案，该可转债期限为六年，票面利率不超过3%，每年付息一次，自发行结束后满六个月后可以转股。
民生银行 3月中旬网上网下发行了200亿元的A股可转债，期限六年，吸引了大量资金的注意力，热络程度超预期；网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元资金的申购。
中国平安A股周三收报42.13元，涨0.31%，过去一个月累计下跌6.6%。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。