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债券 | 2013年 3月 27日 星期三 20:07 BJT

伦敦美债：公债价格上涨，受避险买盘支撑

路透伦敦3月27日 - 美国公债价格周三上涨，因意大利公债标售欠佳，加重了对塞浦路斯事件影响的担忧，从而进一步抑制了投资者的风险偏好。

美债期货 上涨25/64至132-3/32，触及本月最高水平。指标10年期公债 收益率下滑5个基点,报1.86%。

ING策略师Alessandro Giansanti说：“从塞浦路斯情势到意大利政治危机，欧洲是市场的一个主要动力。”

在与外部敲定援助方案后，目前塞浦路斯正在制定防止资金出逃的措施。

在意大利公债标售结果显露出需求低迷的迹象之后，美国公债价格延续升势。

一位在伦敦的美债交易员说：“今日避险氛围浓重，市况繁忙。”(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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