伦敦美债：公债价格上涨，受避险买盘支撑

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透伦敦3月27日 - 美国公债价格周三上涨，因意大利公债标售欠佳，加重了对塞浦路斯事件影响的担忧，从而进一步抑制了投资者的风险偏好。
美债期货 上涨25/64至132-3/32，触及本月最高水平。指标10年期公债 收益率下滑5个基点,报1.86%。
ING策略师Alessandro Giansanti说：“从塞浦路斯情势到意大利政治危机，欧洲是市场的一个主要动力。”
在与外部敲定援助方案后，目前塞浦路斯正在制定防止资金出逃的措施。
在意大利公债标售结果显露出需求低迷的迹象之后，美国公债价格延续升势。
一位在伦敦的美债交易员说：“今日避险氛围浓重，市况繁忙。”(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。